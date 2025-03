Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie - eine in den Vereinigten Staaten und für Analysten wichtige Finanzkennziffer - dürfte nur noch bei 30 bis 50 Cent liegen, teilte Delta Airlines, die Konkurrentin von United Airlines und American Airlines am Montag überraschend mit. Noch Mitte Januar hatte Delta-Chef Ed Bastian ein Quartalsergebnis je Aktie zwischen 70 Cent bis 1 Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie brach im nachbörslichen Handel um mehr als ein Zehntel ein.