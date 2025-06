In der ablaufenden Woche nahm der Swiss Market Index (SMI) wieder Kurs auf die 12'000-Punkte-Marke, rückte insgesamt um 0,9 Prozent vor und schloss am Freitag bei 11'980 Punkten. Unterdessen sind die Anleger an der Wall Street wieder in Stimmung gekommen. Der Dow Jones legte um 1,00 Prozent auf 43'819,27 Punkte zu, womit er auf Wochenbasis ein Plus von 3,8 Prozent erzielte.