Teruo bewegt sich noch immer selbstsicher und trainiert jeden Tag – auch wenn eine jüngste Häufung von Bärensichtungen rund um seinen Wohnort ihn gezwungen hat, seine morgendlichen Joggingrunden gegen ein örtliches Fitnessstudio einzutauschen. Mit 84 ist er geistig fit und ein eifriger Geschichtenerzähler, der mühelos Anekdoten aus seinen Jahrzehnten in der Regionalverwaltung zum Besten gibt.
«In meinem Alter fängt man an, sich zu fragen, wie viele Jahre einem noch bleiben», sagt er, während er sich in einem Sessel im Wohnzimmer seines Bauernhauses niederlässt, umgeben von den stillen Reisfeldern der westjapanischen Provinz Toyama. «Das Risiko von Dingen wie Demenz wird plötzlich sehr persönlich», sagte Teruo, der zum Schutz seiner Privatsphäre darum bat, nur mit seinem Vornamen genannt zu werden. «Ich konzentriere mich nur darauf, genug Geld zurückzulegen, das ich meinen Kindern hinterlassen kann, wenn die Zeit gekommen ist.»
Teruo plant für die Zukunft, führt offene Gespräche mit seinen Kindern und organisiert professionelle Unterstützung zur Regelung seiner finanziellen Angelegenheiten mit zunehmendem Alter. Er ist so etwas wie ein Best-Case-Beispiel: noch gesund, sich der finanziellen Risiken des Alterns bewusst und bereit, frühzeitig vorzusorgen.
Die Herausforderung für Japan liegt jedoch in der Masse darin, solche Vorsorge zur Norm zu machen in einer rapide alternden Gesellschaft mit Millionen von unvorbereiteten Menschen. Das Land steht vor einer wachsenden wirtschaftlichen Problematik, da Senioren mit kognitiven Einschränkungen inzwischen Vermögenswerte im Umfang von fast der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts des Landes kontrollieren. Damit stehen Billionen auf dem Spiel – durch Fehlmanagement, Betrug oder eingefrorene Vermögen.
Da sich ähnliche Muster weltweit abzeichnen, warnen Ökonomen, dass altersbedingte Finanzfehler das Wirtschaftswachstum bremsen und Wohlstand in grossem Stil gefährden könnten. «Die Mehrheit der älteren Menschen hat keine Vorkehrungen zur Verwaltung ihrer Finanzen getroffen, was sie anfällig für Vermögensverluste und finanziellen Missbrauch macht. Das ist beängstigend», sagte Satoshi Nojiri, CEO der Finanzberatung FinWell Research. «Billionen stapeln sich auf den Konten von Senioren, aber wir haben keine echte Vorstellung davon, wie dieses Geld produktiv eingesetzt werden kann.»
Japanische Senioren mit Anzeichen kognitiver Einschränkungen kontrollieren laut Sumitomo Mitsui Trust Bank derzeit rund 315 Billionen Yen (1,6 Billionen Franken) an liquiden Vermögenswerten. Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren stark steigen. Das Problem ist nicht auf Japan beschränkt. In den USA halten ältere Erwachsene mit Demenz schätzungsweise 6 Billionen Dollar an Vermögenswerten. In Südkorea sind es etwa 107 Milliarden Dollar.
Dieser wachsende Pool von sogenanntem «Demenz-Geld» ist zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Schwachstelle geworden – und Japan, die am schnellsten alternde grosse Volkswirtschaft der Welt, schlägt Alarm. Die Demografie des Inselstaates verschärft die Herausforderung zusätzlich: Fast ein Drittel der 123 Millionen Einwohner ist älter als 65 Jahre, mehr als jeder Zehnte ist über 80, und die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 85 Jahren – fünf Jahre mehr als in den USA.
Japans Finanzbranche beginnt zu reagieren. Banken und Wertpapierhäuser führen neue «Familienunterstützungs»-Konten und Treuhandfonds ein. Diese erlauben es Angehörigen, Vermögen gemeinsam zu verwalten, solange Senioren dazu noch in der Lage sind. Hinzu kommen Anlaufstellen, die speziell auf Demenzpatienten und deren Familien zugeschnitten sind.
2024 entfielen 65 Prozent der Betrugsverluste in Japan auf Senioren
Auch in der Politik bewegt sich etwas. Ein Unterausschuss des Justizministeriums überprüft derzeit das Gesetz zur Erwachsenenbetreuung, um es einfacher und flexibler zu gestalten. Änderungen könnten bald kommen. Das Gesetz erlaubt es Familienangehörigen, die rechtliche Kontrolle über die Finanzen eines Verwandten zu übernehmen, wenn Demenz einsetzt. Am schnellsten vollzieht sich der Wandel in ländlichen Regionen, wo die Alterung besonders ausgeprägt ist. Kagawa Securities, das die dünn besiedelte Inselregion Shikoku bedient, startete im September ein Familienunterstützungskonto - und die Nachfrage übertraf die Erwartungen.
Imamura Securities hat kürzlich ein ähnliches Angebot eingeführt und erhält inzwischen Anfragen weit über die drei westlichen Provinzen hinaus, die es betreut. «Vermögende Kunden scheinen besonders interessiert zu sein», sagte Hisano Ohara, Leiter der internen Kontrolle des Unternehmens. Familienverwaltete Modelle können eine praktikable Lösung sein, sind jedoch selten unkompliziert. Gespräche über Geld und Kontrolle sind oft heikel – insbesondere wenn Senioren den Verlust ihrer Selbstständigkeit nur schwer akzeptieren, keine Kinder haben oder wenn das Risiko besteht, dass familiäre Interessen nicht immer mit den eigenen übereinstimmen.
Teruo meldete sich 2024 für Imamuras neuen Service an, nachdem er mit seinen Kindern offen über die Verwaltung seiner Finanzen in den kommenden Jahren gesprochen hatte. Sein Sohn ist nun als Betreuer seines Kontos benannt und übernimmt automatisch, falls Teruo nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Vorerst bleibt er jedoch ein aktiver Investor alter Schule. Er überlässt das meiste Tagesgeschäft Imamura, ruft aber immer noch gelegentlich für einen Aktienhandel an, meist angeregt durch eine Schlagzeile in der Lokalzeitung.
Dem Internet und künstlicher Intelligenz steht er skeptisch gegenüber. Er hat zu viele Geschichten von älteren Menschen gehört, die Online-Betrügern zum Opfer gefallen sind – eine Sorge, die durch Regierungsdaten untermauert wird. Demnach entfielen 2024 rund 65 Prozent der Betrugsverluste in Japan in Höhe von 462 Millionen Dollar auf Senioren. Laut Jing Li, Gesundheitsökonom an der University of Washington, kann ein allmählicher Rückgang der exekutiven Funktionen ab einem Alter von etwa 65 Jahren das Gedächtnis und das Urteilsvermögen schwächen und zu einer «eingeschränkten finanziellen Entscheidungsfähigkeit» führen.
Diese Verwundbarkeiten verstärken sich mit Demenz, von der bis 2040 voraussichtlich 5,8 Millionen Menschen in Japan betroffen sein werden – oder 15 Prozent der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter. Altersbedingte finanzielle Fehler können mit verpassten Zahlungen oder impulsiven Ausgaben beginnen und zu schlechten Investitionen oder Geldabfluss durch Betrüger eskalieren, so Li. Diese Verluste zwingen ältere Menschen dazu, stärker auf öffentliche Gesundheits- und Sozialleistungen zurückzugreifen. Das verlagert die finanzielle Last von den Haushalten auf den Staat.
Kognitive Alterung erhöht zusätzlich das Risiko von Vermögensverlusten
Kognitive Alterung erhöht zusätzlich das Risiko von Vermögensverlusten, sagte Kohei Komamura, Wirtschaftsprofessor an der Keio-Universität in Tokio. Seine Forschung beinhaltet eine Studie mit rund 2200 japanischen Senioren und zeigt, dass Menschen über 60 mit Anzeichen kognitiver Einschränkungen im Durchschnitt rund 40 Prozent weniger Finanzvermögen halten als ihre geistig gesunden Altersgenossen. Komamura führt diese Lücke vor allem auf verschwenderische Ausgaben und ein schlechtes Vermögensmanagement zurück.
Sollten sich diese Muster mit dem Wachstum der älteren Bevölkerung Japans fortsetzen, warnte er, könnte der daraus resultierende Investitionsrückgang «die wirtschaftliche Aktivität schwer beeinträchtigen und zu Funktionsstörungen der Finanzmärkte führen». Die Folgen können generationenübergreifend wirken. «Die Kinder (und Enkel) von Demenzpatienten haben weniger oder gar kein Vermögen zu erben und müssen stattdessen Ressourcen auf ihre Eltern übertragen», sagte Li. Diese Belastung wiegt in Japan besonders schwer, wo der Altenquotient auf 50,3 Senioren pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter gestiegen ist, einer der höchsten Werte weltweit.
Dennoch setzen sich viele Familien mit diesen Fragen nicht auseinander. Geld gilt in japanischen Haushalten weiterhin als Tabuthema, sodass Kinder oft nichts von den finanziellen Verwundbarkeiten ihrer Eltern wissen. Nur ein Drittel der über 65-Jährigen hat laut Komamuras Forschung mit seinen Kindern über Finanzen gesprochen. Chizuko, eine 76-jährige pensionierte Krankenschwester, und ihre Tochter Mai gehören zu dieser Minderheit. «Ich war immer offen mit Mai», sagte sie und lächelte sanft zu ihrer 55- jährigen Tochter, als sie gemeinsam in ihrem Haus in Fukui sassen, einer ländlichen Präfektur nördlich von Kyoto. «Ich möchte niemals zur Last fallen.»
Chizuko, die ebenso wie ihre Tochter ein Pseudonym verwendet, investiert seit drei Jahrzehnten an der Börse. In ihrer beruflichen Laufbahn betreute sie Demenzpatienten, dachte aber nie über die damit verbundenen finanziellen Risiken nach. Mai sprach das Thema 2024 an, nachdem eines der Konten eines älteren Verwandten eingefroren worden war. Das Gespräch veranlasste Chizuko, Mai als Betreuerin ihres Kontos einzusetzen. «Es ist nicht so, dass ich auf das Vermögen meiner Eltern angewiesen bin», sagte Mai. «Ich weiss nur, dass es Verschwendung wäre, es einfach stagnieren zu lassen.»
Mit zunehmendem Alter verlieren Menschen oft ihre Risikobereitschaft
Um Betrug zu minimieren und Verluste zu verhindern, wenn Kunden Anzeichen kognitiver Einschränkungen zeigen, ergreifen viele Finanzhäuser Massnahmen. Diese reichen von Beschränkungen bei Neuinvestitionen bis hin zu vollständigen Kontosperren. Laut Komamuras Forschung haben etwa 11 Prozent der erwachsenen Kinder, die die Finanzen ihrer Eltern verwalten, Kontoeinfrierungen erlebt. Diese blockierten Vermögen stellen laut FinWell-Chef Nojiri eine erhebliche verpasste Chance dar. Schon die Mobilisierung eines kleinen Teils könnte das Wachstum messbar ankurbeln. Japans BIP würde um 1 Prozent steigen, wenn Menschen über 60 lediglich 0,25 Prozent ihres Vermögens ausgeben würden, schätzt er.
Mit zunehmendem Alter verlieren Menschen oft ihre Risikobereitschaft, wodurch Vermögenswerte ruhen – das belastet die Märkte, sagte Nojiri, der heute 66 ist und dies auch an sich selbst beobachtet. «Wie ich in meinen 60ern mit meinem Vermögen umgehe, ist völlig anders als in meinen 40ern», sagte er. «Als der Ukraine-Krieg begann und die Märkte fielen, überwog meine Angst. Ich habe nicht schnell genug reagiert. Ich hätte den Rückgang nutzen und einen Teil meines Rentengeldes reinvestieren können, aber ich habe es nicht getan.»
Aufgrund der zunehmenden Alterung ihrer Aktionäre sind einige japanische Aktiengesellschaften um ihre Liquidität besorgt, so Shunsuke Mori, Analyst beim Daiwa Institute of Research. Laut der Japan Securities Dealers Association machen Menschen über 60 Jahre mittlerweile 42 Prozent der Privatanleger aus. Zudem kann der wachsende Pool von Demenz-Geldern die Unternehmensführung erschweren und Fusionen und Übernahmen ausbremsen, sagte Makoto Oishi, ein auf Erbrecht und Alterung spezialisierter Anwalt aus Yokohama.
Aktionäre mit einer Demenzdiagnose können ihre Stimmrechte rechtlich nicht ausüben. Oishi hat bereits gescheiterte Übernahmeverhandlungen erlebt, weil ältere Aktionäre ihre Beteiligungen nicht verkaufen konnten. «Wenn ein Grossaktionär dement wird, hat man ein Problem», sagte er. Experten zufolge ist Bildung der dringendste erste Schritt – um frühere Planung und ein stärkeres Bewusstsein für die finanziellen Risiken kognitiver Alterung zu fördern. Langfristig müsse dies mit einem kulturellen Wandel hin zu offeneren Gesprächen über Geld sowie mit den bereits laufenden gesetzlichen Reformen einhergehen.
Vermögenswerte, die aktives Management erfordern, wie Aktien, stellen laut Nojiri das grösste makroökonomische Risiko dar. Er gründete sein Forschungsunternehmen 2019, nachdem er sich von einer Karriere bei Fidelity Investments zurückgezogen hatte. «Die Alterung der Bevölkerung wird sich noch beschleunigen, und wie kann eine solche Wirtschaft wachsen?», sagte Nojiri. «Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen mindestens bis zu ihrem 80. Lebensjahr investieren. Und wir brauchen Systeme und Instrumente, die dies unterstützen.»
(Bloomberg/cash)