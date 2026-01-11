Dennoch setzen sich viele Familien mit diesen Fragen nicht auseinander. Geld gilt in japanischen Haushalten weiterhin als Tabuthema, sodass Kinder oft nichts von den finanziellen Verwundbarkeiten ihrer Eltern wissen. Nur ein Drittel der über 65-Jährigen hat laut Komamuras Forschung mit seinen Kindern über Finanzen gesprochen. Chizuko, eine 76-jährige pensionierte Krankenschwester, und ihre Tochter Mai gehören zu dieser Minderheit. «Ich war immer offen mit Mai», sagte sie und lächelte sanft zu ihrer 55- jährigen Tochter, als sie gemeinsam in ihrem Haus in Fukui sassen, einer ländlichen Präfektur nördlich von Kyoto. «Ich möchte niemals zur Last fallen.»