"Lasst uns auf diesem Berg ein bisschen feiern. Lasst uns tanzen, weil wir es verdient haben. Aber morgen gehen wir zurück ins Tal, um die Arbeit zu verrichten", rief Warnock jubelnden Anhängern in einem Festsaal in Atlanta zu, nachdem mehrere US-Medien auf Basis von Hochrechnungen seinen Sieg gemeldet hatten. Der 53-Jährige, der Pastor an einer berühmten Kirche ist, in der früher der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. predigte, erhielt 50,8 Prozent der Stimmen. Walker, wie Warnock ebenfalls Afroamerikaner, kam nach Auszählung von etwa 99 Prozent der Stimmzettel auf 49,2 Prozent, wie aus Zahlen des Datenanbieters Edison Research hervorging. Der Politik-Quereinsteiger räumte seine Niederlage ein. Der erklärte Abtreibungsgegner war im Wahlkampf unter Druck geraten, weil er Frauen missbraucht und für Schwangerschaftsabbrüche bezahlt haben soll. Walker hat die Vorwürfe zurückgewiesen.