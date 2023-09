Die SNB hat den Leitzins wider Erwarten nicht angehoben. Was sind die Gründe dafür?

Der wichtigste Grund dürfte in der überraschend starken Beruhigung des Preisauftriebs zu finden sein. Die Inflation bewegt sich mit 1,6 Prozent wieder im Zielbereich der SNB und alle Vorlaufindikatoren signalisieren eine weitere Verlangsamung des unterliegenden Preistrends. Zudem reduziert die jüngste Frankenstärke die importierte Inflation – den Haupttreiber der Inflation. Als zweiten Grund kann man die starke Eintrübung der Geschäftsaussichten insbesondere in der Industrie anführen. Die Schweizer Industrie befindet sich in einer Rezession und das schwache aussenwirtschaftliche Umfeld droht auch den Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft zu ziehen. Mit anderen Worten hat die SNB in Anbetracht der erfreulichen Entwicklung der Inflation wieder vermehrt auch die Gesamtwirtschaft im Blickwinkel und will mit der Zinspause Zeit gewinnen, um vor allfälligen weiteren Schritten die Bremswirkung der bisherigen Zinsanstiege auf die Realwirtschaft besser einschätzen zu können.