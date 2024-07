Adriel Jost ist Ökonom, Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. Zudem schreibt er Kolumnen und tritt regelmässig in Medien auf. In seiner bisherigen Laufbahn arbeitete er unter anderem für die Schweizerische Nationalbank und für die Wirtschaftsberatungsfirma Wellershoff & Partners. Jost verfügt über eine Doktortitel der Universität St. Gallen.