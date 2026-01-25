Der Discounter aus dem Migros-Universum hat mittlerweile 872 Standorte in der Schweiz – das sind 2 mehr als 2024. Und das Wachstum bei den Läden soll in den nächsten Jahren weitergehen, wenn es nach dem neuen CEO Torsten Friedrich (49) geht, der seit Januar 2025 bei Denner am Drücker ist: «Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Unser Ziel ist es, das Filialnetz mittelfristig auf 1000 Standorte auszubauen und einen Marktanteil von 10 Prozent zu festigen.» Zurzeit hat Denner einen Marktanteil von 9,1 Prozent.