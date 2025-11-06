Insgesamt wird Denner die Lohnsumme um 0,3 Prozent erhöhen. Das Geld fliesst dabei vollständig in die Erhöhung in die Anhebung der Mindestlöhne, teilte die Migros-Tochter am Donnerstag mit.
Laut der Mitteilung wird der Mindestlohn bei Denner ab 2026 auf 4500 Franken im Monat angehoben. Derzeit beträgt dieser für ungelerntes Personal 4450 Franken.
Zudem will Denner gewisse Sozialleistungen verbessern. So wird ab 2026 der Mutterschaftsurlaub von 19 Wochen neu bei voller Bezahlung gewährt. Und in der Altersvorsorge erhöht Denner die Arbeitgeberbeiträge in die Pensionskasse um 1,4-Prozenpunkte, ohne dass die Arbeitnehmenden mehr bezahlen müssen.
