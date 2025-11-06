Zudem will Denner gewisse Sozialleistungen verbessern. So wird ab 2026 der Mutterschaftsurlaub von 19 Wochen neu bei voller Bezahlung gewährt. Und in der Altersvorsorge erhöht Denner die Arbeitgeberbeiträge in die Pensionskasse um 1,4-Prozenpunkte, ohne dass die Arbeitnehmenden mehr bezahlen müssen.