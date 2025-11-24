Der Prozess, der ursprünglich für den 26. bis 28. Mai geplant war, wurde nach einer Untersuchung des regionalen Umwelt-Prokurats in Nancy beschlossen, aber bereits einmal auf November verschoben, da die Vorladung an Nestlé Waters zu spät eingegangen war und weil die Anzahl der Zeugen so hoch war, dass mehr Verhandlungstage eingeplant werden mussten.