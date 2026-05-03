Schweizerinnen und Schweizer gelten als bequem, wenn es um den Wechsel der Krankenkasse geht oder darum, Hypothekenofferten von verschiedenen Anbietern einzuholen. Das gilt jedoch auch, wenn es um ein Vorsorgeprodukt in der dritten Säule geht. Bei der Hausbank ist das ganz rasch erledigt. Der Verzicht auf einen Vergleich der Gebühren verschiedener Vorsorgeprodukte kann Sparerinnen und Sparer jedoch teuer zu stehen kommen.