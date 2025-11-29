Doch jetzt droht neuer Ärger, wie die «NZZ» berichtet. Demnach liegt ein Vorschlag für eine neue Klimagebühr auf dem Tisch: 10 Franken pro Tonne Abfall – das sind 5 Rappen mehr für einen 35-Liter-Sack. Doch das wäre erst der Anfang. Denn der Bund plant, die CO₂-Abscheidung ab 2030 massiv auszubauen. Um flächendeckend eine neue Technik einzuführen, müsste die Sackgebühr bis 2050 um 2 Franken steigen. In Zürich würde der 35-Liter-Sack dann von heute 1.60 auf 3.60 Franken steigen, in Basel gar auf 4.70 Franken.