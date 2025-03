Abrupte Kehrtwende am US-Staatsanleihen-Markt

Diese Entwicklung bedeutet eine abrupte Kehrtwende am Markt für US-Staatsanleihen, der in den vergangenen Jahren von der überraschenden Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft geprägt war, während das Wachstum in anderen Ländern schwächer wurde. Anleger hatten zunächst darauf gewettet, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl diesen Trend verstärken würde, und trieben die Renditen Ende letzten Jahres in die Höhe – in Erwartung eines schnelleren Wachstums und höherer Inflation, ein zentrales Element des sogenannten «Trump Trade». Seit Mitte Februar jedoch sind die Renditen von Staatsanleihen gesunken, da die Politik der neuen Regierung die wirtschaftliche Entwicklung erheblich verunsichert.