Wie die Society of Motor Manufacturers and Traders am Dienstag mitteilte, wurden in Grossbritannien im vergangenen Monat nur 512 neue Fahrzeuge zugelassen, was einem Rückgang von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. In Dänemark, den Niederlanden und Schweden war der Einbruch noch ausgeprägter: In jedem der Länder gingen die Verkäufe um mindestens zwei Drittel zurück.