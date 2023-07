Im weltweiten Vergleich gibt man in der Schweiz aber nicht übermässig viel für In-App-Käufe und werbefreie Versionen aus. Spitzenreiter sind die USA, hier bezahlen die Menschen jährlich 5,50 Dollar für Brettspiel-Apps. Schweizerinnen und Schweizer greifen weniger tief in die Tasche. Hierzulande geben wir 1,24 Dollar für Apps dieser Kategorie aus. Die Schweiz liegt somit etwa gleichauf mit Norwegen und Schweden, wo jeweils 1,2 respektive 1,0 Dollar bezahlt werden. Unsere Nachbarn geben etwa die Hälfte dafür aus: In Deutschland und Österreich investiert man jährlich 0,6 respektive 0,5 Dollar in digitale Brettspiele.