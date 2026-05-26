Während Kevin Warsh das Ruder bei der US-Notenbank Federal Reserve übernimmt, setzen Anleiheinvestoren darauf, dass er der Glaubwürdigkeit der Zentralbank im Kampf gegen die Inflation Vorrang vor Präsident Donald Trumps Drängen auf niedrigere Zinsen einräumen wird.
Da der Krieg im Iran den grössten Inflationsschub seit 2023 ausgelöst hat, preisen Händler ein, dass die Fed mit nahezu absoluter Sicherheit spätestens im Dezember mit Zinserhöhungen beginnen wird. Das ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Situation vor nur drei Monaten, als die Märkte noch auf tiefere Zinssenkungen setzten.
Der Wandel spiegelt die Auswirkungen der Turbulenzen im Nahen Osten, die widerstandsfähige US-Wirtschaft und einen Boom bei KI-Investitionen wider, der den Aktienmarkt nach oben treibt - allesamt Faktoren, die die Sorge schüren, dass die Inflation noch einige Zeit über dem 2-Prozent-Ziel der Fed verharren könnte.
In einer volatilen Handelswoche, kletterten die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen - die am empfindlichsten auf Erwartungen zur Fed-Politik reagieren - am vergangenen Freitag auf bis zu 4,14 Prozent, den höchsten Stand seit über einem Jahr und fast 40 Basispunkte über dem oberen Ende der Leitzinsspanne der Fed. Die Renditen für 30-jährige Anleihen erreichten letzte Woche kurzzeitig 5,2 Prozent, ein Niveau, das zuletzt 2007 zu beobachten war, bevor sie auf 5,06 Prozent zurückgingen.
Warsh übernimmt die Führung, während immer mehr Fed-Vertreter ihre lockere Haltung aufgeben. Gouverneur Christopher Waller, ein von Trump ernannter Vertreter, der sich Anfang des Jahres für Zinssenkungen zum Schutz des Arbeitsmarktes ausgesprochen hatte, sagte am Freitag, dass der nächste Schritt der Fed nun ebenso wahrscheinlich eine Zinserhöhung sein werde. Eine Reihe von Entscheidungsträgern, darunter der stellvertretende Vorsitzende Philip Jefferson und der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, werden diese Woche Reden halten.
Als Warsh am Freitag vereidigt wurde, erklärte Trump, der die Fed wiederholt unter Druck gesetzt hatte, die Kreditkosten zu senken, er wolle, dass Warsh die Zentralbank unabhängig führe. Einige Anleger, darunter Chitrang Purani, Portfoliomanager bei Capital Group, werden angesichts steigender Renditen und bereits eingepreister Zinserhöhungen zunehmend optimistisch in Bezug auf kurzfristige Staatsanleihen.
«Ich glaube, dass die Hürde für Zinserhöhungen immer noch recht hoch ist, da diese Fed und Warsh vielleicht etwas geduldiger sein wollen, bevor sie den nächsten Schritt gehen, um vollständig zu verstehen, wie sich die Inflation auf den Arbeitsmarkt und die Finanzlage auswirkt», sagte Purani. «Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Reaktionsweise der Fed auf Wirtschaftsdaten unter Warsh wesentlich von der in der Vergangenheit unterscheiden wird.»
Neben dem Versuch, die Aussagen von Fed-Vertretern zu deuten, werden sich Anleihehändler diese Woche auch auf die Auktionen von zwei-, fünf- und siebenjährigen Schatzanweisungen konzentrieren, um Anzeichen für die Nachfrage der Anleger zu erkennen.
(Bloomberg/cash)