«Ich glaube, dass die Hürde für Zinserhöhungen immer noch recht hoch ist, da diese Fed und Warsh vielleicht etwas geduldiger sein wollen, bevor sie den nächsten Schritt gehen, um vollständig zu verstehen, wie sich die Inflation auf den Arbeitsmarkt und die Finanzlage auswirkt», sagte Purani. «Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Reaktionsweise der Fed auf Wirtschaftsdaten unter Warsh wesentlich von der in der Vergangenheit unterscheiden wird.»