Welche Wirtschaftsbereiche leiden am stärksten?

Statt für Möbel oder Haushaltsgeräte geben die Leute ihr Geld wieder lieber für Dienstleistungen aus. Doch auch hier sinken die Umsätze. Besonders der in der Schweiz so starke Rohstoffhandel schwächelt. Gleichzeitig leidet die Nachfrage nach Industrieprodukten seit längerem unter einer stockenden Weltwirtschaft. "Bisher waren davon vor allem die Grosskonzerne im Export betroffen. Neuerdings wird es aber auch für KMU schwieriger, die nicht im Export tätig sind", sagt Domagoj Arapovic (39), Ökonom Raiffeisen. Die Auftragsbestände und Produktionsmengen sinken seit Monaten. Die Wirtschaftsindikatoren sind so schwach wie zuletzt in der Pandemie oder der Finanzkrise von 2008. "Bei den KMU im Industrie-Sektor sprechen wir deshalb von einer Rezession", so Arapovic.