Die Valoren von Richemont steigen auch im frühen Handel am Mittwoch. Das Plus beträgt rund eine Stunde nach der Börseneröffnung 0,11 Prozent, die Aktie steht bei 176,50 Franken. Sie hat schon seit November praktisch nur eine Richtung gekannt: In der Spitze stieg sie - ausgehend von 116 Franken - auf 179 Franken; das macht einen Zuwachs von über 50 Prozent. Schub gegeben haben speziell die im Januar vorgestellten und unerwartet starken Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025.