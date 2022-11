Mit steigenden Zulassungszahlen, leistungsfähigeren Ladesäulen und intelligenten Ladediensten winken Autobauern, Elektrizitätsunternehmen sowie Öl- und Gaskonzernen einer aktuellen Studie zufolge in einigen Jahren aber Milliarden-Gewinne. Die Unternehmensberatung Bain schätzt, dass der Gewinn der an der Wertschöpfungskette beteiligten Unternehmen bis 2030 in den USA, Europa und China auf insgesamt acht bis 13,5 Milliarden Euro anschwellen wird. Dazu sollen so genannte Smart Energy Services ein Drittel beitragen.