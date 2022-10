Im Repräsentantenhaus nimmt die Polarisierung seit Jahrzehnten zu. Dort stehen alle zwei Jahre alle 435 Sitze zur Wahl. Von den 50 Kongressabgeordneten, die als am meisten gemässigt gelten, treten 13 Anfang November nicht mehr an oder haben ihre parteiinternen Vorwahlen verloren. Das entspricht grob einem Viertel. Der Anteil ist ungewöhnlich hoch: Bei den Wahlen zwischen 2012 und 2020 betrug die Quote nur etwa ein Achtel. Das ist auch der Anteil an Hardliner-Abgeordneten, die nun ausscheiden. Die Mehrheit der Kandidaten stammt ohnehin aus Wahlkreisen, bei denen wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung ein Sieg ihrer Partei als sicher gilt.