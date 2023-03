Insgesamt kommt die Schweiz im internationalen Vergleich in Sachen mentale Gesundheit noch gut weg. Sie belegt den vierten Rang – ganz am Schluss finden sich die Türkei, Japan und Italien. Das gleiche Bild zeigt sich auch in Bezug auf Depressionen oder Angstzustände. Hier vermeldet jede vierte Person mentale Gesundheitsprobleme – Spitzenreiterin ist die USA, wo 40 Prozent der Befragten psychische Erkrankungen angeben.