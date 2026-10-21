Herr Hawtin, wie investiert man am besten in die Space-Economy?

Mark Hawtin: Um das Thema Space-Economy ist derzeit sehr viel Hype entstanden, ebenso um die Grösse des möglichen Marktes. Realistisch betrachtet sehen wir eine greifbare Opportunität von rund 1 Billion Dollar, wovon der Satellitenstartmarkt mit 100 bis 150 Milliarden Dollar einen Teilbereich ausmacht. Die kursierenden Zahlen von mehreren Zehn-Billionen-Dollar-Marktpotenzialen setzen dagegen grosse technologische Umbrüche voraus - etwa Rechenzentren im All. Davon existiert bislang nicht einmal ein Prototyp. Wir würden deshalb in Unternehmen investieren, die im Bereich Satellitenstart tätig sind, und die Hype-Namen meiden.