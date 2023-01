Zhu hatte kürzlich die beiden Tesla-Werke in Kalifornien und Texas besucht, was unter Kollegen in Shanghai zu Vermutungen führte, dass Zhu für eine höherrangige und weitreichendere Rolle bei Tesla in Frage kommen könnte. Unter Zhu hatte sich die Montage in Shanghai von den Corona-Lockdowns erholt und das vorgegebene Ziel, die Produktion 2022 um 50 Prozent zu steigern, wurde nahezu erreicht. Er gehörte zu den ersten, die - wie schon Musk bei Produktionsproblemen - in der Fabrik übernachteten, um die Fertigung am Laufen zu halten. Der gebürtige Chinese mit neuseeländischem Pass arbeitet seit 2014 bei Tesla.