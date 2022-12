Aber obwohl Xi auf dem Parteitag nur eigene Anhänger in Machtpositionen gehievt hat, sehen Analysten auch Schwachstellen. "Indem er sich nur mit Leuten umgibt, die das sagen, was er gerne hört, ist Xi in einer Echokammer gefangen. Das könnte dazu geführt haben, dass er unterschätzt oder nicht mitbekommt, wie sehr die Menschen unter seiner Covid-Politik gelitten haben", sagt Lance Gore, ein China-Experte am East Asian Institute in Singapur.