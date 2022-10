Kommt Geld aus dem Nahen Osten?

Wie zu hören ist, hat sich die Credit Suisse bereits an den Staatsfonds von Katar und andere gewandt, um das Interesse an einer Kapitalspritze auszuloten. Investoren aus dem Nahen Osten haben oft in Zeiten der Not investiert, zuletzt etwa als die Kataris im April 2021 bei Wandelanleihen im Wert von 1,8 Milliarden Franken einstiegen, mit denen die Credit Suisse ihre Bilanz stützte.