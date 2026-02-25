«Sie ist kaum bereit, von den angestammten grossen Wohnungen in kleinere Wohnungen umzuziehen. Deshalb ist der Flächenverbrauch dieser Gruppe überaus hoch», führt Saputelli aus. Gründe für die tiefe Umzugsbereitschaft sind die oft gute finanzielle Lage der älteren Personen, namentlich der sogenannten Babyboomer. Viele von ihnen müssen sich nicht aus Geldknappheit «verkleinern». Zudem leben sie bisweilen schon in Eigenheimen, die sie ungern verlassen - oder seit langem zur Miete, sodass sie nur einen Teil der Mietpreisanstiege mitgemacht haben. Ein Wohnungswechsel würde diese Kosten markant erhöhen.