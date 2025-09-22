Die Wertschöpfung nehme dabei in praktisch allen Branchen stärker zu als die Zahl der Arbeitsplätze. Das sei auf eine Produktivitätssteigerung durch technologischen Fortschritt zurückzuführen. Im industriellen Sektor sei das besonders deutlich zu erkennen. So dürfte sich etwa die Wertschöpfung der Pharmabranche von 2022 bis 2060 mehr als verdoppeln, während die Zahl der Vollzeiteinheiten stagniere.