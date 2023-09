Dieses Szenario schien sich in diesem Jahr zeitweise zu bewahrheiten, als der Dollar auf Talfahrt ging. Doch im Juli kam es dann zu einer raschen Kursänderung. Angetrieben von einer sich ausweitenden Kluft in der Weltwirtschaft, in der die USA pessimistischen Prognosen trotzen und das Wachstum in China und Europa ins Stocken gerät, hat sich der Dollar wieder erholt und ist in den letzten zwei Monaten gegenüber praktisch allen wichtigen Währungen stark gestiegen.