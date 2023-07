Sind Ferien in den USA billiger?

Der von Hafner beschriebene Effekt ist auch in der Reisebranche erkennbar. Ferien in den USA wurden in den vergangenen Monaten zwar deutlich teurer. Robin Engel (33), Mitinhaber des Nordamerika-Reisespezialisten Go2Travel, hält aber fest: «Der schwache Dollar hilft uns, die Preissteigerungen im Einkauf von Reisen abzufedern.» Wer jetzt in den USA weilt, erhält zudem mehr für sein Geld. Das hilft, über die an sich hohen Preise hinwegzusehen. Gegenüber «SRF» berichtet Markus Kohli (49), CEO von Knecht Reisen, dass die kurzfristige Nachfrage für USA-Reisen trotz der hohen Preise zuletzt deutlich angezogen hat – wohl auch wegen des vorteilhaften Wechselkurses.