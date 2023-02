Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben Deutschland in den letzten Jahren hunderte Milliarden Euro gekostet — allein die durch den russischen Einmarsch ausgelöste Energiekrise schlägt mit 260 Milliarden Euro zu Buche. Doch selbst diese gigantischen Summen werden bei weitem in den Schatten gestellt von den Kosten, die der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Umstellung auf erneuerbare Energien kosten werden. Ganz abgesehen von der Frage: Ist das zu schaffen?