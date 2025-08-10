Je nach Wunsch (und fehlender Disziplin beim Einzahlen) kann man bei einer Bank auch einen Sparplan und ein Sparziel definieren, um auf Kurs zu bleiben. Gleichzeitig darf man sich Gedanken über persönliche Wünsche und Ziele machen, die man sich mit dem eigenen Einkommen erfüllen möchte - damit gibt man dem Sparen ein Ziel und es macht so auch mehr Spass, ergänzt Schubiger. Die Schwyzer Kantonalbank empfiehlt mindestens 5, besser 10 bis 15 Prozent des Lohns als Richtgrösse. Nadja Schubigers Devise: «Lieber klein anfangen, damit sich eine Gewohnheit entwickelt.»