Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank: «Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten will einfach nicht abreissen. Dass der Arbeitsmarkt rund läuft, ist für alle Beschäftigte in den USA eine gute Nachricht. Arbeit heisst Einkommen, Einkommen heisst Konsum und Konsum heisst steigendes Bruttosozialprodukt. Mehr Wachstum heisst am Ende wieder mehr Beschäftigung. Die US-Wirtschaft trägt sich damit selbst.