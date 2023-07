Starker Dollar lastet auf Gesundheitssektor

Angesichts des exportlastigen Aktienmarktes in Europa schaden starke Landeswährungen im Durchschnitt den Gewinnen in der Region. In einem Modell schätzt Barclays, dass die Gewinne im Euroraum durch die stärkere Einheitswährung um 2,5 Prozent sinken werden.