Rennsporterfolge dagegen sind heute für den Neuwagenmarkt weniger wichtig als in früheren Jahren, als Enzo Ferrari Verkaufserfolge von Strassenfahrzeugen nach der Devise «Win on Sunday, sell on monday» mit Siegen auf der Rennstrecke erzielte. Allerdings bringen historische Rennwagen auf Auktionen noch immer rekordhohe Preise. Spitzenreiter in dieser Gilde ist wohl der 250 GTO mit Jahrgang 1962, der schon für mehr als 50 Millionen Dollar gehandelt wurde. Wesentlich für den Wert eines klassischen Fahrzeugs aus Maranello ist das Echtheitszertifikat, das grundsätzlich nur in Maranello erhältlich ist. Dank der engen Zusammenarbeit mit Ferrari Classiche erstellt jedoch auch der in Basel angesiedelte Schweiz-Importeur Hasler ein offizielles Zertifikat, das Originalbauteile aus Ferrari-Fertigung bestätigt. Dabei sind nicht nur Antriebs- und Fahrwerkskomponenten, sondern auch die Karosserie und die Ausstattung eingeschlossen.