«Der Franken ist derzeit ein Verbündeter der SNB. Die Zinserhöhungen der Fed und der EZB haben die Zinsdifferenz vergrössert und die Schweizer Währung geschwächt, was die monetären Bedingungen lockert, ohne dass die SNB handeln muss. Dieser Mechanismus hat jedoch eine Kehrseite: Ein schwächerer Franken importiert zusätzliche Inflation, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Energiepreise ohnehin nach oben drücken. Die SNB befindet sich somit in einer ungewohnten Lage. Die Hauptgefahr ist nicht mehr eine übermässige Aufwertung des Frankens zulasten der Exporteure, sondern eine anhaltende Abschwächung, die sie zu einer früheren Straffung als geplant zwingen könnte. Eine Eskalation im Nahen Osten könnte die Nachfrage nach sicheren Häfen allerdings schlagartig wiederbeleben. Deshalb hält sich die Notenbank ausdrücklich die Option offen, am Devisenmarkt zu intervenieren, und zwar in beide Richtungen.»