Bis zu 25'000 Pfund teuer

In vielen Fällen werden bei der sogenannten Graberneuerung frühere Ruhestätten tiefer in den Boden eingelassen, um eine zweite Beisetzung zu ermöglichen. Dies war auf den Kirchhöfen des mittelalterlichen England weit verbreitet und ist auch in anderen europäischen Ländern Routine. In Grossbritannien jedoch werden alte Gräber heute nur noch selten wiederverwendet. Etwa 80 Prozent der Briten entscheiden sich im Todesfall für eine Einäscherung.