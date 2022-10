Der Markt reagiert empfindlich auf die Interventionen der EU zur Eindämmung der Gaskrise, die die Inflation anheizt und die Wirtschaft an den Rand einer Rezession gebracht hat. Die Kommission wird das Paket am Dienstag vorschlagen, so dass es von den Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel am 20. und 21. Oktober in Brüssel erörtert werden kann.