Southwest wehrte sich zunächst mit einer Abwehrstrategie, die auf Konfrontation mit Elliott abzielte, und kündigte eigene Änderungen an wie reservierte Sitzplätze, Premium-Sitze und Nachtflüge. Nach monatelangem, öffentlichem Druck und einem drohenden Machtkampf einigten sich die beiden Parteien im Oktober 2024, wie Bloomberg berichtete. Die Fluggesellschaft berief sechs neue Direktoren - fünf von Elliott nominierte Kandidaten, darunter die ehemaligen CEOs von Virgin America und WestJet sowie den ehemaligen Chevron-Finanzchef Pierre Breber.