Aktuell steht das meistbeachtete Börsenbarometer in New York bei 5'672 Punkten, nachdem der Index in den letzten neun Sitzungen um mehr als 10 Prozent gestiegen ist – seine längste Gewinnserie seit über zwei Jahrzehnten. Harveys Schätzung geht davon aus, dass der US-Aktienindex in den nächsten acht Monaten um weitere 24 Prozent steigen wird.