Michael Bradshaw ist Leiter der Bereiche Applications, Data & AI beim IBM-Spin-Off Kyndryl. In dieser Rolle konzentriert er sich darauf, Kunden bei der Modernisierung ihrer komplexen Technologieumgebungen und der Implementierung von KI zu unterstützen. Zuvor war Michael Bradshaw drei Jahre lang Chief Information Officer (CIO) von Kyndryl und leitete die technologische Transformation des Unternehmens. Bevor er zu Kyndryl kam, war Michael Bradshaw fast fünf Jahre lang als Executive Vice President und Chief Information Officer bei NBC Universal tätig. Dort leitete er die globalen IT-Aktivitäten des Unternehmens und beaufsichtigte die technische Infrastruktur, Anwendungen und IT-Strategie. Davor arbeitete er bei Lockheed Martin als Vice President und Chief Information Officer für Mission Systems and Training sowie als Vice President of Enterprise IT Services. Bradshaw stammt aus Durham, North Carolina, und schloss sein Studium an der University of North Carolina mit einem Bachelor of Science in Betriebswirtschaft und einem Master of Science in Informatik ab.