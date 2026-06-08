Die heftige Korrektur folgt auf einen Kursanstieg, der Südkorea zum Sinnbild des Konzentrationsrisikos im KI-Sektor gemacht hat. Zuletzt legte der südkoreanische Aktienmarkt eine atemberaubende Rallye hin und stieg in diesem Jahr um über 100 Prozent - damit übertraf er sogar die historischen Kursanstiege vor dem Platzen der Dotcom-Blase sowie den industriellen Boom des Landes in den späten 1980er Jahren. Der Kospi hat den Nasdaq 100 in diesem Jahr so deutlich geschlagen wie seit 2001 nicht mehr.