Die bereits angesprochene unterschiedliche Anwendung und Auslegung der Bewertungsregeln hat jedoch zur Folge, dass Wertverluste, die in Grossbritannien oder den USA längst berücksichtigt worden wären, in Deutschland noch nicht voll zum Tragen kommen. In dem Moment, in dem dies doch geschieht, könnten Teile des Gewerbeimmobilien-Kreditbuchs gefährlich nahe an Schwellenwerte der Kreditbedingungen rücken, was die Banken zwingen würde, Rückstellungen zu bilden und mehr Kapital widmen zu müssen.