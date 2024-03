WARUM SOLLTEN ISIS-K RUSSLAND ANGREIFEN?

Russland hatte sich 2015 in den syrischen Bürgerkrieg eingeschaltet, um Präsident Baschar al-Assad gegen die Opposition, aber auch gegen die IS-Miliz zu unterstützen. Sollte sich bewahrheiten, dass der Moskauer Anschlag von Freitag auf das Konto von ISIS-K geht, wäre das zwar eine dramatische Eskalation. Doch Experten zufolge hat sich die Extremisten-Gruppe bereits in den vergangenen Jahren verstärkt gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. «ISIS-K hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf Russland fixiert und ist Putin in ihrer Propaganda häufig angegangen», sagt Colin Clarke vom Soufan Center, einer Forschungsgruppe aus New York.