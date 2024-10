Diese Woche wurde ausserdem die Erweiterung einer Anlage in Basel abgeschlossen. Damit beschleunige sich die Produktauslieferung, was für Kunden von entscheidender Bedeutung sei, so der Pharmakonzern. Zudem könnte der Biosecure Act in den USA das Geschäft von Lonza in Zukunft weiter beflügeln. Das Gesetz zielt darauf ab, die Abhängigkeit von China in der Produktion von Medikamenten und pharmazeutischen Produkten zu verringern. Dadurch dürfen US-Pharmaunternehmen weniger Aufträge an chinesische Auftragsentwickler (CDMO) vergeben, was Lonza neue Geschäftschancen eröffnet.