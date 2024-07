Die Spannungen in der Koalition haben dazu geführt, dass weniger als ein Drittel der Wähler die Regierungsparteien unterstützt. Die Ampelkoalition aus SDP, Grünen und FDP schneidet in der Wählergunst in etwa gleich ab wie die CDU/CDU allein. Bei der Europawahl im vergangenen Monat fiel die SPD auf ein Rekordtief, was in Scholz’ eigener Partei Zweifel aufkommen liess, ob er der richtige Kandidat für die Wahl 2025 ist. Laut einer Forsa-Umfrage unterstützt nur noch ein Drittel der SPD-Mitglieder seine Kandidatur.