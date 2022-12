Eckpunkte seiner Strategie und die Neuordnung der Fahrzeug-Plattformen will Blume am 15. Dezember im Aufsichtsrat präsentieren. Das Thema dürfte auch in seiner Rede vor den Aktionären eine Rolle spielen, die am nächsten Tag im City-Cube in Berlin zusammenkommen, um über die Sonderdividende aus dem Börsengang der Porsche zu entscheiden. Die Sportwagentochter, deren Chef Blume in Personalunion ist, ist inzwischen in den Dax aufgestiegen. Auf einer Tagung in der Woche danach (20. Dezember) will Blume die Neuausrichtung dem Management erläutern.