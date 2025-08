cash.ch: Die Schweizer Börse, gemessen am SPI oder SMI, steht noch immer tiefer als bei Trumps «Liberation Day» Anfang April. Besteht weiteres Abwärtsrisiko, wenn diese Zölle mit 39 Prozent kommen?

Nannette Hechler-Fayd'herbe: Es gibt weiteres Potenzial nach unten, da weder der US-Arbeitsmarktbericht und somit der ganze zyklische Ausblick in den Kursen von Schweizer Aktien wirklich eins zu eins widergespiegelt ist. Das gilt auch für die Zölle in der Höhe von 39 Prozent, wenn es denn so weit kommt. Generell muss man dazu sagen, dass die Kursverluste am Montag moderat ausfielen, weil die beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche mit einer Indexgewichtung von mehr als 30 Prozent vorerst von den Zöllen verschont blieben. Weitere 20 Prozent vom Index sind Banken und Versicherungen, die ebenfalls nicht betroffen sind.