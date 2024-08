Israel hat nach Angaben der radikalen Hamas ihren politischen Anführer Ismail Hanijeh gezielt getötet - und das ausgerechnet in der iranischen Hauptstadt Teheran, wo sich Hanijeh anlässlich der Vereidigung des neuen Präsidenten Mussad Peseschkian aufhielt. Die beiden Staaten sind die erbittertsten Feinde in der Region und haben eine lange Geschichte von Schattenkriegen und heimlichen Angriffen zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace. Nun wird eine immer weiter gehende Eskalation des Konflikte befürchtet. Seine Anfänge liege aber weiter zurück. Ein Blick in die Geschichte: