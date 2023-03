Die Preise für Wohneigentum haben sich in den letzten zwanzig Jahren fast immer in die gleiche Richtung entwickelt. Nach oben – und zwar ziemlich steil. Sogar jetzt, nachdem die Nationalbank schon dreimal den Leitzins erhöht hat, sind Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen nicht merklich günstiger geworden – um lediglich 0,2 Prozent gingen die Preise im Februar im Vergleich zum Januar zurück, wie das Beratungsunternehmen Iazi ermittelt hat.Mittlerweile ist das Preisniveau so hoch, dass sich viele Menschen keine eigene Immobilie mehr leisten können. Dies umso mehr, weil die Banken nur Hypotheken an Kundschaft verleihen, die einen künstlich hoch angesetzten Zins bezahlen kann.