Für die «Welt am Sonntag» hielt der designierte Chefredakteur Jan Philipp Burgard in einem Kommentar eine Gegenrede zu Musk. Er schreibt: «Musks Diagnose ist korrekt, doch sein Therapieansatz, nur die AfD könne Deutschland retten, ist fatal falsch.» Die Leiterin des Meinungsressorts der «Welt» und «Welt am Sonntag», Eva Marie Kogel, trat wegen der Veröffentlichung des Beitrags von Musk zurück. «Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht», schrieb sie am Samstag auf X.