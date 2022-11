"Der Markt unterschätzt die Hartnäckigkeit der Inflation", sagte Stucki am Donnerstag an einem Medienanlass. Es werde Monate dauern, bis die die sinkenden Rohstoffpreise bei den Konsumentenpreisen ankämen. Zudem würden viele Unternehmen derzeit versuchen, die Preise zu erhöhen. Und es drohten in Europa und den USA Lohn-Preis-Spiralen.